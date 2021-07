Milazzo, troppo caldo e linee elettriche in tilt: black out in diverse zone della città

Le forti temperature degli ultimi giorni hanno determinato il surriscaldamento delle linee elettriche provocando dal pomeriggio di oggi il black out in diverse zone della città, specie al Centro, al Borgo, al Capo e al Tono, dove la situazione è rientrata per l’arrivo di un gruppo elettrogeno. Il sindaco Pippo Midili è in costante contatto con i vertici regionali di Enel per avere contezza della situazione e richiedere degli interventi sostitutivi che permettano il ritorno dell’energia elettrica nelle abitazioni e nei locali e ha ricevuto rassicurazioni che stanno giungendo a Milazzo altri gruppi elettrogeni che saranno sistemati e attivati dai tecnici nelle zone rimaste al buio per consentire il regolare ripristino dell’energia elettrica. Il primo cittadino ha voluto ringraziare i tecnici e gli operai che stanno giungendo a Milazzo con tempestività per cercare di risolvere il grave inconveniente che sta provocando gravi disagi tra i cittadini.

Secondo quanto emerso il problema potrebbe essere stato determinato dal fatto che la rete elettrica urbana è ormai quasi tutta sotterranea, e così i cavi di alta, media e bassa tensione, ma anche i trasformatori e le cabine elettriche vanno in surriscaldamento ed entrano in avaria.

