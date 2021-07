Spettacolo "abusivo": chiuso locale di Villafranca, sanzionati gli organizzatori messinesi

Erano 200 le persone intente a divertirsi e non curanti del rispetto delle norme previste dai protocolli anti-Covi, nel cortile esterno di una discoteca nell'area ex- Pirelli. Nel corso della nottata di mercoledì scorso, i carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena, impegnati in un servizio di controllo del territorio, allertati da alcuni schiamazzi, sono intervenuti sul posto e hanno accertato che erano stati allestiti tavolini e uno spettacolo di pubblico intrattenimento.

A seguito dell'evento, del tutto abusivo, sono scattate le verifiche amministrative da parte dei militari dell’Arma che, nonostante la ressa, hanno identificato gli organizzatori dell’evento: due messinesi di 45 e 36 anni. Gli stessi sono stati sanzionati ai sensi della normativa “anti-Covid” che, in questi casi, prevede la chiusura dell’attività per 5 giorni, estensibili dalla Prefettura per ulteriori 25.

