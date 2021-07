Milazzo, la "disfida" della raccolta differenziata. Proteste e multe elevate

Una battaglia in atto tra Amministrazione e residenti. Due versioni di una vicenda che non fa bene a nessuno. I residenti denunciano che nei complessi di Via Ciantro non viene effettuata la raccolta differenziata e la situazione, con queste temperature, è ormai diventata insostenibile. E ad onor del vero l'area antistante il residence "Le Palme" è invasa dai rifiuti di ogni tipo.

Dal canto suo l'amministrazione comunale punta l'indice contro i cittadini e ha già diffidato i proprietari a rispettare il calendario, notificando peraltro una decina di verbali. E' stata anche posizionata una telecamera e nella giornata di domani si procederà ad individuare gli autori dello smaltimento irregolare. E' stato assicurato un intervento di bonifica nella giornata di sabato dopo che la scorsa settimana la ditta era già intervenuta.

