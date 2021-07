Ancora un intoppo allo svincolo di Giostra, tappa obbligata per chi proviene dal versante tirrenico della provincia. Un tir è andato in panne proprio nella rampa d’entrata dello svincolo, provocando inevitabili code sia sul viale Giostra che in tangenziale. Sono bastati dieci-quindici minuti per provocare ancora una volta grossi disagi agli utenti. File interminabili, mentre in città pochi i vigili urbani a gestire una situazione critica.

