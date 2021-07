Incendi: cinque scatole di mortaretti trovate nel messinese

Cinque scatole di mortaretti, prodotti in libera vendita per i festeggiamenti di fine anno, sono stati ritrovati nella frazione San Martino di Spadafora, in provincia di Messina.

Il rinvenimento, dietro un bidone per la raccolta di olio esausto, è stato fatto dai volontari di un’associazione di Protezione Civile, la Elios di Rometta, che effettua servizi di avvistamento incendi in applicazione della convenzione tra la Protezione civile regionale e il corpo Forestale per la prevenzione di roghi boschivi.

Sull'episodio indagano i carabinieri, avvisati dagli stessi volontari della Elios. Saranno loro a stabilire se i mortaretti avrebbero potuto innescare un incendio e se sono stati abbandonati alla vista dei mezzi della Protezione civile regionale in servizio di vigilanza.

