È stato sottoposto a chiusura provvisoria per 5 giorni un locale di intrattenimento di Villafranca Tirrena. Il provvedimento, adottato dai carabinieri, sarebbe scaturito a seguito del mancato rispetto dei protocolli previsti dalle normative anti-Covid. Ad oggi, così come aggiornato dal sindaco Matteo De Marco, i contagi nella cittadina sono in aumento. Si registrano in tutto 6 casi positivi.

