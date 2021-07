Messina, dimenticati in macchina: 4 cani muoiono per asfissia

Sono stati trovati chiusi all'interno dell'abitacolo di una autovettura. Ed erano morti. Tutti e quattro. Una telefonata alla centrale della Polizia Municipale ha allertato gli agenti perchè in via Ariosto a due passi dallo stadio Celeste, in una macchina c'erano 4 cani morti. Accanto alla vettura una donna in lacrime. Gli animali sono stati portati dagli agenti e dall'azienda che si occupa della gestione dei cani randagi, in uno studio veterinario molto vicino, ma purtroppo non c'era più nulla da fare.

Secondo le prima indagini potrebbe essere stata la donna che era in lacrime ad aver "dimenticato" i cani nella vettura e forse per il gran caldo gli animali non ce l'hanno fatta. Se così fosse la donna sarebbe denunciata per maltrattamento di animali.

