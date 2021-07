Clamoroso a S. Teresa Riva: è "Bandiera blu", ma l'80% del paese è ancora senza rete fognaria

«Un’opera prioritaria per una questione di civiltà, sarebbe una contraddizione avere il metano e non le fognature» diceva, nel 2014, l’allora sindaco Cateno De Luca. «Un intervento imprescindibile per rendere la comunità sempre più vivibile», scriveva pure nel suo programma elettorale del 2017 l’attuale primo cittadino Danilo Lo Giudice.

Solo parole, però, perché nulla ad oggi è stato ancora fatto. Siamo nel 2021, il gas metano è arrivato da due anni, ma l’80% circa del territorio di S. Teresa di Riva non è dotato di rete fognaria e la città continua a soffrire l’assenza di questa infrastruttura basilare. Possibile? Sì, perché da quando negli Anni ’90 del secolo scorso è stata realizzata la condotta sul lungomare non si è poi proseguito nel resto del paese e le amministrazioni che si sono susseguite fino ad oggi non hanno realizzato un solo metro dell’importante opera.

I reflui fognari finiscono in reti di raccolta miste con le acque piovane, alcune risalenti all’epoca fascista e sottodimensionate, e confluiscono poi per caduta nel collettore del lungomare, dove le stazioni di sollevamento li sospingono al depuratore. Spesso la fogna esplode in spiaggia, gli odori nauseabondi invadono strade e piazze con disagi per i residenti costretti a convivere con i miasmi: tra queste anche le centrali vie Regina Margherita e Francesco Crispi, dove da diversi chiusini per la raccolta delle acque piovane provengono cattivi odori che, soprattutto in estate, con l’aumento dei flussi da smaltire e delle alte temperature, non fanno che peggiorare la situazione.

