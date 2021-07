Fotocopie dei pass per disabili, furbetti in aumento nella zona ionica di Messina

L’utilizzo irregolare dei contrassegni per disabili durante la sosta è ormai una cattiva consuetudine che spopola in tutto il comprensorio ionico, dove molte autovetture espongono il tagliando per sostare gratuitamente nelle zone a pagamento, o peggio ancora occupano gli stalli riservati, senza che il diversamente abile sia effettivamente a bordo come prescritto dalla legge.

Ma da qualche tempo gli automobilisti furbetti hanno escogitato un altro trucco per aggirare ulteriormente le regole e continuare indisturbati a circolare e parcheggiare senza limitazioni.

A Santa Teresa di Riva, così come a Furci Siculo e Roccalumera, comuni dove abbiamo constatato l’esistenza di questo fenomeno che sicuramente interessa anche altri centri, dilagano infatti i pass disabili fotocopiati, ossia duplicati fotostatici, in tutto simili agli originali, utilizzati però in maniera disonesta senza che se ne abbia il diritto. Il possessore del tagliando blu europeo, infatti, spesso possiede più veicoli e dunque riproduce una o più copie del contrassegno che poi espone su altri mezzi di sua proprietà o dei familiari, o peggio ancora dandolo in uso ad amici a parenti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata