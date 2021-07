Corruzione a Capo d'Orlando, la Cassazione "boccia" le richieste di domiciliari per Sindoni e Paterniti

Erano carenti le motivazioni dell’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Messina nell’ottobre 2020, aveva disposto, ribaltando la precedente pronuncia del Gip, gli arresti domiciliari per l’ex sindaco di Capo d’Orlando Enzo Sindoni, l’ex assessore Andrea Paterniti Isabella e il padre, l’imprenditore Antonio Paterniti Isabella.

Lo scrivono i giudici della sesta sezione penale della Cassazione, nelle motivazioni depositate lo scorso 20 luglio per le quali, all’esito dell’udienza del 2 marzo, è stato annullato senza rinvio il provvedimento del Riesame di Messina, in accoglimento dei ricorsi proposti dai legali delle difese, avvocato Carmelo Occhiuto per Sindoni, e degli avvocati Francesco Pizzuto, Paola Balducci e Giulia Bongiorno per i due Paterniti.

Le accuse erano di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio nell’ambito degli affidamenti del recente passato per il servizio rifiuti nel comune di Capo d’Orlando e le sponsorizzazioni all’Orlandina Basket. Sindoni e Antonio Paterniti erano chiamati in causa per 137 mila euro di sponsorizzazioni alla formazione sportiva all’epoca in serie A1, di cui Sindoni è il patron, provenienti da varie ditte riferibili a Paterniti e ritenute dal Riesame “ricompensa” per gli affidamenti del servizio rifiuti tramite ordinanze contingibili e urgenti che l’ex sindaco aveva reiterato oltre i 18 mesi consentiti dalla legge alle ditte della famiglia.

La Cassazione ha però ritenuto gravemente carente l’ordinanza del Riesame con argomentazioni “generiche e illogiche” a supporto dell’ipotesi dell’accordo criminale. Ribadito quindi come il ricorso alle ordinanze urgenti non fosse un’anomalia solo di Capo d’Orlando ma utilizzata anche in altri comuni siciliani per far fronte alle difficoltà nel settore dei rifiuti.

Esclusa inoltre la sussistenza delle esigenze cautelari, considerato che l’ultimo riferimento ai fatti è al 2015. Per Sindoni non è dunque attuale il pericolo di recidiva mentre per Antonio Paterniti gli elementi a supporto risultano inconsistenti. Totalmente carente, secondo il rilievo della Cassazione, la motivazione sulla gravità indiziaria di partecipazione all’ipotesi corruttiva dell’ex assessore Andrea Paterniti, accusato nella qualità di amministratore di una delle società del gruppo, per l’affidamento del Comune di Capo d’Orlando dal gennaio 2016, del trattamento dei rifiuti differenziati alla Niem di Torrenova, riferibile alla stessa famiglia Paterniti, senza preventiva indagine di mercato.

Secondo la Cassazione non è stata però dimostrata la partecipazione diretta di Paterniti all’ipotizzato accordo corruttivo né risulta determinante che lo stesso abbia poi partecipato alla fase successiva di pagamenti di fatture per prestazioni professionali da società dallo stesso amministrate a beneficio di altri indagati, tra cui l’ex funzionario dell’ufficio tecnico comunale Michele Gatto.

