Copertura stadio Scoglio di Messina, i Franza consegnano al Comune il progetto firmato Rodriquez

Il Sindaco Cateno De Luca, ha incontrato oggi pomeriggio a Palazzo Zanca, presente il Vicesindaco Carlotta Previti, gli imprenditori Vincenzo e Pietro Franza. Nel corso della riunione, cui ha preso parte il dirigente dei Servizi Tecnici Antonio Amato, gli ingegneri Franza, appresa la volontà dell’Amministrazione di lanciare un concorso di idee per la copertura dello stadio Franco Scoglio di San Filippo, hanno manifestato la volontà di donare all’Amministrazione comunale il progetto relativo alla “Copertura delle gradinate dello Stadio comunale F. Scoglio per il calcio nel polo sportivo di San Filippo” che potrebbe servire come linea di indirizzo per il lancio del concorso di idee. È stata l’occasione anche per visionare gli elaborati tecnici del progetto redatto dai progettisti, ing. Massimo Majowiecki dello studio tecnico Majowiecki e l’ing. Giuseppe Rodriquez di GEA Tecnica.