Ponte sullo Stretto: la bugia più grande? Che non c’è un progetto

«Secondo il nostro ponderato giudizio il Ponte, come progettato dalla “Stretto di Messina Spa” sarà realizzabile ed efficiente … Il livello di sviluppo di questo progetto di massima è significativamente più avanzato di quanto comunemente avviene secondo le consuetudini internazionali e il lavoro è stato eseguito ad un altissimo livello di professionalità, utilizzando metodologie ingegneristiche aggiornate allo stato dell’arte. Non esistono problemi progettuali fondamentali che possano impedire di procedere al progetto esecutivo. La resistenza e l’efficienza di servizio del Ponte sono state convalidate mediante confronti con gli standard progettuali e le pratiche adottate per ponti sospesi di grande luce realizzati in altre parti del mondo». Ad affermarlo era l’Advisor indipendente “Steinman International Inc”, un gigante dell’ingegneria mondiale, che era stato scelto, dopo una gara internazionale, dal Governo, «al fine di verificare la piena fattibilità tecnica del progetto del Ponte sullo Stretto».

A chi sostiene che non esistono progetti «cantierabili» o che, addirittura, bisogna ripartire da zero, con un dibattito su Ponte a campata unica e Ponti a più campate (lasciamo perdere ormai il tunnel, fortunatamente scartato per sempre...), sarebbe necessaria una bella rinfrescata di memoria. Al progetto del Ponte a campata unica lavorarono nel tempo oltre 100 tra i migliori ingegneri e professionisti italiani e internazionali, 12 Istituti scientifici e universitari nazionali ed esteri, 39 società e associazioni nazionali ed estere.

