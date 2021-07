Messina, tra i progetti finanziati c’è anche il Parco della Musica

Messina è uscita alla grande nella graduatoria pubblicata dal ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, tra i progetti presentati in tutta Italia con una valigia di 151 milioni di euro tra Comune e Città metropolitana. Oltre alla grossa fetta destinata, come noto, al risanamento e alla riqualificazione urbana, è stato inserito il progetto di massima pensato da anni dal Conservatorio Corelli, elaborato dai tecnici della Città metropolitana e presentato al Ministero per il bando “Qualità dell’Abitare”, che ha ottenuto il finanziamento di 1 milione 780 mila euro. L'idea è stata quella di rendere gli spazi esterni del Conservatorio Corelli e dell'Istituto Quasimodo un luogo fruibile dalla cittadinanza destinato all'arte, alla cultura e allo sport.

Gli indicatori utilizzati dal Ministero per definire la graduatoria dei progetti hanno tenuto conto sia della superficie residenziale che viene recuperata dal progetto, sia della maggiore inclusività sociale che esso genera, anche tramite il coinvolgimento, nella successiva gestione dell’intervento, da parte del terzo settore. Evidentemente il progetto del Conservatorio aveva tutti i requisiti da cui adesso bisognerà partire per le attività successive. Lunedì prossimo subito al lavoro, con un incontro tra i dirigenti del Corelli e i tecnici della Città metropolitana. «Sarà necessario elaborare, nel giro di alcune settimane, il progetto esecutivo che dovrà essere presentato entro settembre», spiega un soddisfatto presidente del Conservatorio Corelli, Giuseppe Ministeri. Il “Parco della Musica”, questo il nome dato all’elaborato, comprenderà, negli spazi esterni sette casse armoniche, tipo chioschi della musica, un auditorium all’aperto per circa 150 spettatori e un piccolo teatro coperto per circa 50 fruitori.

