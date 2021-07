Il messinese Gaetano Cincotta eletto consigliere nazionale di Cassa Galeno

Il medico messinese Gaetano Cincotta è stato eletto consigliere nazionale di Cassa Galeno, la più importante cassa mutua dei medici italiani. Si sono tenute le elezioni che hanno portato alla riconferma del presidente Aristide Missiroli e di Cincotta stesso, che già faceva parte dell’organismo, e in questa tornata elettorale ha riscosso il maggiore numero di preferenze dopo Missiroli. Cassa Galeno è stata creata con l’obiettivo di tutelare i medici e le proprie famiglie; è gestita da medici e opera senza fini di lucro con oltre 5400 soci in tutto il Paese. Le più vive congratulazioni da parte della classe medica messinese al collega Cincotta da molti anni impegnato a difendere medici e odontoiatri in tema di pensioni, assicurazioni, assistenza e previdenza per la categoria sempre con grande passione e abnegazione, di cui il successo di oggi è la più valida testimonianza.

