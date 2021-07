Santo Stefano di Camastra, 75enne muore in spiaggia per arresto cardiaco

Era sulla battigia della spiaggia di Ponte degli Orti Giuseppe Fuoti, il 75enne stefanese che stamattina ha perso la vita in seguito ad un arresto cardiaco. Nonostante l'allarme tempestivo della moglie che si trovava lì con lui, a nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118 che, dopo avergli praticato il massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo, non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti anche la Guardia Costiera, carabinieri e polizia municipale.

