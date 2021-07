Messina, inseguimento in centro città. Arrestato un 43enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti in servizio di controllo del territorio, a seguito di un inseguimento a bordo delle moto-volanti hanno arrestato in flagranza di reato un messinese di 43 anni, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, le due pantere hanno incrociato, a Camaro San Luigi, un soggetto, a bordo di uno scooter, a cui è stato intimato di fermarsi al fine di procedere al suo controllo. Il centauro, anziché fermarsi, accelerava repentinamente la sua marcia dandosi immediatamente alla fuga in direzione Viale Europa. Dopo un lungo inseguimento ad alta velocità, l’uomo è stato finalmente raggiunto e bloccato. Il quarantatreenne, a seguito di perquisizione, è stato, altresì, trovato in possesso di un coltello, un grosso martello, una dose di crack ed una “pipetta” utile al consumo della predetta sostanza. Oltre al sequestro, si è proceduto pertanto a denunciarlo anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

© Riproduzione riservata