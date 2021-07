Messina, lunghissima coda in tangenziale per un incidente. La rabbia degli automobilisti

Lunghissima coda in autostrada nel tratto tra gli svincoli di Messina Centro e Giostra. La fila è iniziata poco dopo le 14.30 a causa di un incidente che ha coinvolto quattro auto. Un sinistro che non ha fatto registrare feriti ma che ha letteralmente intasato la tangenziale. Il flusso dei mezzi in direzione Palermo in queste ore, come ogni fine settimana, aumenta per via dei trafertimenti nelle zone rivierasche del messinese. In coda anche tantissimi camion, che attraversano la città per gli ultimi viaggi prima del blocco dei mezzi pesanti, previsto nel fine settimana. Da anni si attende che il Cas si munisca di segnaletica a messaggeria variabile per comunicare - come in questo caso - le lunghe code e l'eventuale possibilità di via alternative. Automobilisti furibondi ancora una volta in questa estate bollente.

© Riproduzione riservata