Milazzo: Pronto soccorso e Ortopedia in emergenza al Fogliani

La consapevolezza delle difficoltà esistenti all’interno dell’ospedale “Fogliani”, ma anche l’impegno a superare le criticità più evidenti utilizzando sia i fondi finalmente sbloccati dalla Regione, sia le opportunità offerte dalle graduatorie di altre aziende sanitarie per rimpinguare organici carenti in alcuni reparti. La direzione dell’Asp di Messina concorda sulle difficoltà in particolare del pronto soccorso costretto – come ha sottolineato il direttore generale dell'Asp facente funzioni Dino Alagna – a sopportare anche il carico di pazienti del nosocomio di Barcellona che in quanto presidio Covid, non ha assicurato la pronta emergenza, ma evidenzia che a breve il “Fogliani” sarà destinatario di un duplice intervento: strutturale per rimodernare l’area Triage con la creazione di un’area sub intensiva, ma anche di personale tramite i concorsi per direttore delle strutture di anestesia e rianimazione e di ostetricia e ginecologia. Per il pronto soccorso sono in arrivo due milioni di euro che consentiranno la riqualificazione ed il potenziamento, mentre sono in itinere anche i concorsi. Per quel che concerne ortopedia, dove si registra una sostanziale carenza di medici, l’idea dell’Asp è stipulare delle convenzioni e potenziare i reparti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata