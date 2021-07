Dichiarato il dissesto al comune di Taormina, in arrivo tre commissari del Ministero

Il Consiglio comunale di Taormina ha dichiarato oggi pomeriggio il dissesto finanziario dell'ente. L'assemblea ha recepito, votando favorevolmente, la proposta di delibera presentata dalla Giunta comunale. Via libera dunque alla presa d'atto della sentenza della Corte dei Conti che il 25 maggio scorso aveva bocciato il piano di riequilibrio esitato dal Consiglio comunale nella precedente consiliatura nel febbraio 2018.

La dichiarazione di dissesto è stata votata favorevolmente dalla maggioranza (11 voti) mentre i consiglieri di opposizione hanno espresso voto contrario (2 voti).

Restano in carica sindaco, Giunta e Consiglio comunale, ma arriveranno tre commissari nominati dal Ministero dell'Interno che si occuperanno dei debiti e crediti dell'ente.

I debiti che dovranno essere ripianati ammontano ad oltre 20 milioni ma ci sono anche circa 30 milioni di euro di tasse non riscosse da Palazzo dei Giurati, che per gran parte potrebbero però rivelarsi somme non più esigibili. Tutti i dettagli sull'edizione della Gazzetta di domani.

