A Messina la "Notte bianca. Vaccini e cultura": domani la presentazione a Palazzo Zanca

Domani, venerdì 23, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, presenti il sindaco Cateno De Luca e gli assessori Dafne Musolino, Alessandra Calafiore, Salvatore Mondello, Francesco Gallo ed Enzo Caruso, nel corso di una conferenza stampa sarà presentata la Notte Bianca “Vaccini e Cultura” che si terrà all’Ospedale Militare. All’incontro con i giornalisti, sono stati invitati a partecipare il Commissario per l’Emergenza Covid Alberto Firenze, il Direttore Sanitario dell’Asp. Bernardo Alagna e l’esperto comunale di arte contemporanea Alex Caminiti.

Patrocinata dal Comune di Messina e organizzata dal Dipartimento di Medicina Legale di Messina, l’iniziativa si svolgerà, sabato 24, all’interno della struttura ospedaliera militare che per l’occasione aprirà le porte alla cittadinanza dalle ore 19.30 all’una circa di notte. L’obiettivo è quello di appellarsi a tutti coloro, non ancora vaccinati, affinché provvedano con fiducia e senza tentennamenti, in particolare agli over 60, ad oggi la categoria più a rischio, agli adolescenti, ai giovani, alle loro famiglie ed a tutto il personale scolastico per un ritorno a scuola in presenza.

Il Comune di Messina, in sinergia con l’Ospedale militare e in linea con la campagna di vaccinazione mirata della Regione Sicilia, mette in campo la musica e la cultura per offrire una serata estiva divertente in comodi orari anche per i più esigenti.

Dopo essersi sottoposti al vaccino si potrà infatti assistere all’esibizione di vari gruppi che si esibiranno sul palco del Dipartimento, tra i quali la Banda Musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta” ed un quintet del Conservatorio Corelli.

Inoltre sarà possibile visitare l’esposizione storica della Sanità Militare del Regio Esercito, dalla fine del XIX secolo alla II Guerra Mondiale, di proprietà del Generale Messale, e la mostra curata dall’esperto comunale di arte contemporanea Alex Caminiti con gli artisti dell’Organizzazione GAS collettivo d’arte indipendente, Felipe Cardena (Spagna); Svetlana Grevenyuk (Ucraina); Sara Baxter (Inghilterra); Ma Lin (Cina); Gimaka (Senegal); Sadif (Egitto); e gli italiani Michele D’Avena, Fabio Carmelo D’Antoni, Sabrina Di Felice; Roberta Dallara e Alex Folla.

