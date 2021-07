A Milazzo il "Gran Galà dei porti": evento dedicato al settore marittimo

Rilanciare il turismo italiano negli Stati Uniti. È l'obiettivo del "Gran Galà dei porti" la manifestazione che si terrà il 22 luglio prossimo a Milazzo.

L'evento, che è stato presentato alla Camera di Commercio, vuole premiare il settore marittimo messo a dura prova dalla pandemia. “La manifestazione è l'occasione per mettere in luce le eccellenze e le capacità imprenditoriali dei porti messinesi” ha detto Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina e co-organizzatore dell’evento.

L’evento andrà in onda in diretta e sarà condotta da Veronica Maya e Roberto Onofri. "E’ una sorta di ringraziamento per i porti e per l'aiuto che hanno dato durante il periodo del Covid e poi è l'occasione per mostrare agli italoamericani cosa possono vedere sbarcando in Sicilia e come ci si può essere accolti bene” ha aggiunto Onofri ideatore della manifestazione.

Il programma è prodotto da Italian Television Network, HDEA e sarà fruibile sul nuovo canale CiborTv1 che trasmette in Canada e Usa e visibile a milioni di connazionali all’estero grazie al decoder CiborTv. Alla presentazione sono intervenuti anche Giovanni Petrungaro per il Comune di Milazzo e Andrea Petri, legale della televisione americana Cibortv.

© Riproduzione riservata