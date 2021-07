Tragedia a Caronia, aiuta un amico a sollevare il trattore ma resta schiacciato. Muore 58enne

Tragedia, questa sera, a Caronia. A perdere la vita il cinquantottenne Giuseppe Ricciolino, che in base ai primi accertamenti effettuati dai carabinieri è rimasto schiacciato da un trattore. L'uomo, originario del paese nebroideo e rientrato per una breve vacanza, avrebbe aiutato un amico a sollevare il mezzo mediante una pompa idraulica. Ma lo strumento avrebbe ceduto, causando la caduta del trattore, che ha schiacciato il 58enne, non lasciandogli scampo.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata