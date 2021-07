Covid, casi in aumento a Milazzo e Barcellona PG. Colpita anche la zona Nebrodi

Risalgono i contagi da Covid-19 in tutta l’Isola. Anche in provincia di Messina inizia una leggera risalita che però non registra nessun ricovero. A Milazzo sono stati accertati 8 casi Covid, più 4 registrati proprio nelle ultime ore, per un totale di 12 cittadini contagiati dal virus. Nessuno di loro risulta essere stato contagiato dalla variante Delta. Si alza anche nella città del Capo il livello di allarme dopo settimane di quasi ritorno alla normalità.

A Barcellona Pozzo di Gotto la piattaforma dell’Asp evidenzia la presenza di 15 positivi sul territorio comunale.

Dopo un lungo periodo Covid-free, il virus riparte anche sui Nebrodi. Due contagi e dieci contatti in quarantena a Santo Stefano di Camastra. Colpite anche le comunità di Mistretta, Pettineo e Castel di Lucio, con dati ancora in fase di tracciamento.

L’Ufficio per l’emergenza Covid di Messina comunica che in tutto il territorio messinese sono presenti attualmente 194 soggetti risultati positivi al virus.

© Riproduzione riservata