Abbandono illecito di rifiuti, controlli e multe salate a Taormina

S’intensifica la lotta agli incivili nel territorio comunale di Taormina e arriva una raffica di multe nei confronti di cittadini che si sono resi autori di vari episodi di conferimento selvaggio di spazzatura in orari e modalità che trasgrediscono la vigente ordinanza sulla raccolta rifiuti, n. 7 del 12 febbraio 2019. Nelle ultime ore sono stati elevati dalla Polizia locale ben 11 verbali, dal 13 al 15 luglio, tutti nella frazione di Trappitello. A queste multe se ne aggiungono altre 9 elevate dal 7 al 12 luglio scorso in un condominio sempre a Trappitello. Si tratta di una intensa attività sanzionatoria coordinata dal vicecomandante della Polizia locale, Daniele Lo Presti. A seguito di controlli nei luoghi e relativi servizi di presidio delle aree a rischio e per effetto anche del posizionamento di fototrappole sul territorio, sono state così formalizzate in pochi giorni numerose multe per un importo che raggiunge quota 2650 euro. L’abbandono di rifiuti è stato constatato nella quasi totalità delle circostanze in pieno giorno senza alcun rispetto per le disposizioni comunali.

