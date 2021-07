Elezioni universitarie, buona affluenza a Messina: nel primo giorno oltre 8mila votanti

Prima giornata di voto elettronico per il rinnovo degli organi superiori all'Università di Messina. Da eleggere due componenti del Consiglio d'Amministrazione, cinque del Senato e due del Csasu.

Alle 19.00 l'affluenza per il Csasu, il Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività è stata del 35,15%, per un totale di 8142 votanti. Per il CdA è stata del 34,91% per un totale di 8086 votanti, mentre il Senato è stato l'organo più votato con il 38,51% di affluenza e 8920 studenti che si sono espressi col voto elettronico.

Ecco il dettaglio dell'affluenza nei Dipartimenti d'Ateneo:

Economia 758

Dicam 699

Giurisprudenza 865

Medicina clinica 897

Scienze cognitive 886

Ingegneria 479

Scienze politiche 350

Mift 325

Chibiofaram 1092

Scienze biomediche 1845

Veterinaria 215

Patologia umana 1284

Complessivamente si è registrata un'ottima affluenza nella prima giornata di voto (due anni fa i votanti totali furono circa 6000), domani sarà ancora possibile votare fino alle 14.00, dopo inizierà lo "spoglio".

© Riproduzione riservata