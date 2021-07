Camion sbanda e finisce nella scarpata sottostante sull'A20. Ferito l'autista. Autostrada chiusa

Sono stazionarie le condizioni del conducente del mezzo pesante ribaltatosi e finito fuori dalla carreggiata sull'autostrada A20 stamane a circa un chilometro dallo svincolo autostradale di Patti, all'altezza della frazione Mongiove. Il mezzo era guidato dal dipendente di una ditta edile di Alcamo e viaggiava in direzione Palermo quando, per cause ancora non accertate, ha perso il controllo.

Dopo aver divelto il guardrail il camion è finito nella scarpata sottostante. Parte del materiale edile che stava trasportando si è riversata sul terreno circostante. La circolazione sull'A20 ha subito un leggero rallentamento. Lievi le ferite per l'autista del camion che, dopo l'intervento dei vigili del fuoco e dei mezzi del 118, è stato trasferito presso il nosocomio di Milazzo dove si trova attualmente ricoverato. Sulla dinamica dell'incidente lavora la Polstrada di Barcellona Pozzo di Gotto diretti dal comandante Sandro Raccuia.

Nel pomeriggio hanno chiuso l'autostrada per recuperare il mezzo incidentato. Attualmente chiusa lo rimarrà ancora per qualche ora.

© Riproduzione riservata