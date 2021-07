Anziana si arrampica sulla ringhiera del balcone a Messina, la salvano le volanti

Quattro i poliziotti, in servizio alle Volanti della Questura di Messina, protagonisti del provvidenziale intervento di soccorso pubblico prestato in città ad una persona anziana in stato confusionale che, arrampicatasi maldestramente alla ringhiera del balcone di casa, rischiava di precipitare al suolo.

Sul posto, su segnalazione della Sala Operativa, sono intervenute due Volanti. E mentre gli operatori tranquillizzavano la donna, uno di loro, arrampicandosi, l’ha raggiunta prestandole soccorso. Ieri il Questore di Messina, Gennaro Capoluongo, ha voluto incontrarli per congratularsi personalmente con loro. In quella occasione, ha fatto visita alla Squadra Volanti, diretta dal Dirigente, il Dott. Giovanni Puglionisi e dalla sua Vice, il Commissario Stefania Montò, ringraziandoli per il delicato servizio reso quotidianamente ai cittadini.

