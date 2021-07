Risanamento a Messina, approvato il bilancio di Arisme: vota a favore anche il Pd

Con i voti determinanti del Partito democratico passa in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2021-2023 dell’Agenzia del Risanamento di Messina. Su 23 consiglieri presenti, sono stati 13 i “Sì” e la novità è rappresentata proprio dalla decisione del Pd di dare il via libera allo strumento economico-finanziario contenente anche il Piano-programma che prevede il potenziamento della dotazione organica di Arisme. Soddisfatto il presidente Marcello Scurria. La delibera era stata esitata dalla Giunta comunale lo scorso febbraio. Un altro provvedimento riguardava la stessa Agenzia del Risanamento, ed era l’atto deliberativo con le modifiche allo Statuto (tra le quali, l’istituzione della figura del direttore generale), ma non è stato discusso dall’Aula a causa della caduta del numero legale.

«Si conferma la necessità di incrementare la dotazione organica provvisoria – si legge nel Piano – tenuto conto dei carichi di lavoro che, allo stato, vengono svolti dal seguente personale distaccato dal Comune: due funzionari tecnici (categoria D), un funzionari tecnico part-time, un istruttore tecnico (categoria C), un istruttore amministrativo, un istruttore Polizia municipale, un operatore part-time (categoria B). Alle precedenti figure distaccate dal Comune, si aggiungono i seguenti profili quali distacchi da altri Enti: due unità di funzionario amministrativo (categoria D) e una di funzionario contabile. La dotazione organica risulta insufficiente».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata