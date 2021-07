PMI Card a Messina, niente soldi per oltre 200 commercianti. Senza un perché

"Inspiegabili anomalie" così il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Libero Gioveni defiisce il "caso" di decine di istanze inevase per l'ottenimento della PMI Card, il contributo di 3000 euro erogato dal Comune a favore delle aziende danneggiate dal covid.

Sono addirittura più di 200 i commercianti che, "misteriosamente", non avrebbero ottenuto il sostegno. Questi ultimi lamentano il fatto che gli uffici preposti alla lavorazione delle istanze volte ad ottenere il famoso contributo di 3.000 euro della PMI Card, non abbiano dato ancora seguito all’erogazione dello stesso, nonostante le pratiche non presentino alcuna criticità ostativa.

"Anzi, secondo quanto affermato dagli aventi diritto e dopo aver fatto delle personali indagini ispettive di verifica, sembrerebbe che di queste istanze inevase ne risultino addirittura più di 200, con l’incredibile paradosso che, nonostante gli interessati avessero seguito alla lettera le indicazioni degli uffici (DURC in regola, invio pec o email di conferma ecc.), ancora di ottenere il legittimo contributo non se ne parla". afferma Gioveni che ha interrogato Sindaco, Assessore e Dipartimento al ramo per conoscere i motivi che ancora ostano all’erogazione del contributo PMI Card ai restanti aventi diritto e quali provvedimenti intendano adottare per sanare questa situazione che sta penalizzando non poco decine di commercianti ed esercenti messinesi.

