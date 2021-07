Al via gli Stati generali della logistica nel Sud: il ponte sullo Stretto tra le priorità

«Non si possono investire miliardi di euro per l’Alta velocità e fermarsi a Reggio Calabria: stopparsi, mettersi in coda per il traghetto e poi ripartire. Non facciamo ridere». Da Gizzeria, provincia di Catanzaro, Matteo Salvini lancia l’ennesimo suo messaggio diretto allo stesso Governo di cui fa parte anche la Lega: «Il Ponte sullo Stretto unirà Calabria, Sicilia, l’Italia e l’Europa, sarà una delle opere pubbliche più belle che porterà l’ingegneria italiana ad essere conosciuta in tutto il mondo. Come Lega andremo fino in fondo perché significa lavoro e la Calabria e la Sicilia non hanno bisogno di assistenza ma di opportunità di lavoro».

E il Ponte è uno dei temi prioritari al centro degli Stati generali della logistica del Mezzogiorno che si terranno oggi a Napoli, al complesso museale di San Lorenzo Maggiore. “Nodi, reti e industrie al servizio dell’Italia e dell’Europa”: questo il filo conduttore dell’incontro promosso dalla Confederazione generale dei trasporti-Confetra. Un appuntamento importante, che riguarda anche l’area dello Stretto, e durante il quale si accenderanno i riflettori sulla portualità meridionale tra Africa e Far East, sulla transizione digitale e sul “Green New Deal”.

