Via Primo Settembre a Messina: in commissione la questione isola pedonale

Questa mattina la I Commissione consiliare Viabilità, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, nel corso della seduta cui ha preso parte per l’Amministrazione l’Assessore alla Mobilità, Salvatore Mondello, ha affrontato le criticità dell’isola pedonale di via Primo Settembre, sollevate dal Comitato “Isola pedonale piazza Duomo”, rappresentato dall’avv. Fabio Calabrò.

Assente alla riunione il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici, Antonio Cardia, chiamato a definire la questione con rappresentanti della parte politica. “Le richieste del Comitato di aprire nelle ore diurne la via Primo Settembre e lasciarla chiusa la sera e nei week end – ha spiegato il Presidente – non sono state ritenute praticabili dall’Assessore per questioni tecnico-burocratiche; dal canto suo l’esponente di Giunta ha messo sul tavolo invece due proposte: presentare un emendamento in Consiglio Comunale al PGTU oppure adottare delle osservazioni in fase di stesura del PUMS, che vadano appunto nella direzione auspicata dal Comitato. La Commissione – ha concluso Gioveni – ha tuttavia preso atto dell’impegno assunto dallo stesso Mondello di concordare un incontro con il Comitato e con il Dirigente Cardia, affinché, presenti tutte le parti in causa, si possa definire una volta per tutte il percorso da seguire sia a breve che a medio-lungo termine nell’interesse dei commercianti della zona”

