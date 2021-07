Messina, in scena la grande fuga dalle Torri Morandi: solo 90 auto al giorno

Torri Morandi, la grande fuga. Il parcheggio di Torre Faro non è più l'ombelico del mondo di chi si muove verso la spiaggia più ambita dai messinesi. Complice la trasformazione della struttura a pagamento, i numeri sono clamorosamente scesi rispetto agli altri anni. Forse anche questo calo di appeal potrebbe aver spostato molte auto nelle strade limitrofe all'area pedonale creata una ventina di giorni fa. Le stesse strade che i residenti vorrebbero fossero loro riservate e che invece il Comune interpreta come libere per l'occupazione di chiunque. Ma vediamo i primi numeri di questa estate. Nei dieci giorni fra il 21 e i 30 giugno hanno sostato nello spazio che il Comune ha da poco acquistato dall’Enel, 550 auto. Ma attenzione, di queste, 480 , equamente divise, sono quelle ospitate solo sabato 26 e domenica 27 . Le altre 70 negli altri otto giorni. Spostiamoci alla prima settimana di luglio. I numeri sono più o meno gli stessi. Dal primo di questo mese al cinque, in totale, sono state contate 455 auto all’interno di Torri Morandi. Nel fine settimana ce ne sono state 162 sabato e 142 domenica. L’ultimo aggiornamento è quello di ieri mattina: fino alle 13 erano 72 i mezzi che avevo trovato posto nel parcheggio. In pratica i numeri dicono che Torri Morandi, nelle prime tre settimane d’estate non si è mai riempito in tutti i suoi 300 posti. Cosa che invece accadeva nelle precedenti estati.

