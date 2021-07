Un grave incidente, nella notte, tra Boccetta e Messina Centro. Da una prima ricostruzione, effettuata dal personale giunto sul luogo per i soccorsi, parrebbe che una ragazza abbia perso il controllo della moto che guidava, finendo sull'asfalto, mentre un'auto, sopraggiunta, non sia riuscita a scansarla. Due dunque le persone trasportate d'urgenza in ospedale, in codice 3. La ragazza non indossava il casco. S'indaga sull'esatta dinamica.

