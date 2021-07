La droga nel Messinese: arresti e sequestri tra Milazzo e Barcellona - NOMI

A Milazzo e San Filippo del Mela, in azione i cani antidroga dei Carabinieri, che hanno scoperto una piantagione di canapa indiana ed arrestato due persone per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Altra operazione quella di Barcellona Pozzo di Gotto, dove a finire in manette per detenzione di droga è stata una coppia del luogo.

Due arresti a Milazzo

Da alcuni giorni, i carabinieri della Stazione di San Filippo del Mela avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un giovane 25enne, Davide Trovato, già noto alle forze dell'ordine. Sono stati avviati servizi di osservazione da parte dei militari della Sezione Operativa che ieri, con il supporto dell’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi (CT), hanno dato corso alla perquisizione dell’abitazione e delle sue pertinenze. All’esito dell’attività, in un terreno attiguo all’abitazione ed in uso al giovane, hanno individuato una coltivazione di piante di cannabis indica all’interno di una serra ove erano coltivate 48 piante, in fase di maturazione, con un’altezza variabile tra i 100 e 180 centimetri. La perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di rinvenire, nel seminterrato dell’abitazione, ulteriori 4 vasi con altrettante piante di cannabis indica, un barattolo con 10 grammi di marijuana già essiccata, un bilancino elettronico di precisione, una macchina per termosaldare, fertilizzanti di vario tipo, vari allestimenti per la coltivazione in serra, lampade per l’illuminazione ed alcuni ventilatori.

Ancora nel comune di Milazzo, i carabinieri hanno altresì effettuato un ulteriore perquisizione domiciliare nell’abitazione del 41enne Francesco Basile, anch’egli già noto alle forze dell’ordine e, guidati dal fiuto del cane antidroga IVAN, hanno rinvenuto nella camera da letto dell’uomo, un involucro di plastica ed un sacchetto di carta contenenti complessivamente 367 grammi di marijuana. L'uomo, pertanto, è finito in manette.

Tutto il materiale rinvenuto nel corso delle due attività di polizia è stato sottoposto a sequestro ed i due arrestati sono stati ristretti presso la casa circondariale di Gela (CL) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. La sostanza stupefacente, sequestrata, è stata inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.

Barcellona Pozzo di Gotto: coppia in manette

Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato in flagranza di reato, due conviventi, il 40enne Luigi De Gaetano, già noto alle forze dell’ordine e la 30enne Caterina Floramo, entrambi del luogo, per detenzione ai fini di spaccio. La coppia è stata fermata durante un controllo alla circolazione stradale. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso della ragazza, i militari l’hanno sottoposta a perquisizione personale all’esito della quale, occultata nei pantaloni, è stata rinvenuta una confezione contenente 15 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione al domicilio dei due fermati ha permesso di rinvenire ulteriori 70 grammi di marijuana, tre bilancini elettronici di precisione e svariato materiale per il confezionamento. Tutto sottoposto a sequestro, mentre la sostanza stupefacente è stata inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio. All’esito degli accertamenti, i due giovani sono stati arrestati, in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio e, come disposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la donna è stata accompagnata presso il proprio domicilio e sottoposta ai domiciliari, mentre il compagno è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. I due dovranno comparire davanti al giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’udienza di convalida.

