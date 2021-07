Nuovo svincolo sull’A18 Messina-Catania: il tempo scorre e i costi raddoppiano

Se per le strade locali la speranza di vederle davvero ammodernate in tempi brevi rimane poca, l’auspicio di amministratori e cittadini è che almeno si realizzi un’opera ritenuta da più parti di fondamentale importanza per il territorio: lo svincolo autostradale Santa Teresa di Riva-Val d’Agrò. Se n’è parlato anche martedì scorso, ad Antillo, nel corso dell’incontro tra il sindaco metropolitano Cateno De Luca e i colleghi della vallata, alcuni dei quali hanno chiesto a che punto sia l’iter per arrivare alla realizzazione dell’opera, finanziata all’interno del Masterplan della Città metropolitana.

E la prima rilevante novità l’ha comunicata De Luca, che ha iniziato questo percorso negli anni scorsi da sindaco di Santa Teresa: «Il progetto è lievitato da 12 a 25 milioni di euro – ha esordito il primo cittadino metropolitano –. Non dimentichiamoci che che si tratta di un percorso iniziato nove anni fa e avevamo messo in conto che i costi sarebbero aumentati. Nei prossimi giorni, darò la copertura necessaria con una riprogrammazione delle risorse. Siamo ad un momento cruciale – ha sottolineato –, abbiamo inserito tutte le prescrizioni giunte anche dal Consorzio per le autostrade siciliane e l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Marco Falcone ci ha assicurato che tutti i problemi sono stati superati».

