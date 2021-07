Macchia Mediterranea in fiamme, da alcune ore, nella parte alta del villaggio Annunziata di Messina. Vasti incendi stanno avvolgendo le colline e impegnando i vigili del fuoco e gli uomini della Forestale, accorsi sul posto con diverse squadre. Non si segnalano pericoli per le abitazioni, che si trovano distanti dai roghi.

