Sanità a Messina, la Cisl: "Necessario ridefinire le piante organiche"

«Vanno idoneamente ridefinite le dotazioni organiche delle aziende sanitarie regionali». È quanto la responsabile organizzativa della Cisl Funzione Pubblica, Giovanna Bicchieri, e il segretario generale della Cisl Medici Messina, Gianplacido De Luca, hanno sostenuto nel corso di una riunione tenutasi all’Assessorato regionale della Salute sul Fabbisogno del triennio 2021/2023.

«Riteniamo – aggiungono – che vanno tenuti in considerazione i tanti lavoratori assunti attraverso le graduatorie Covid. Il Governo Regionale valorizzi le loro professionalità intanto mantenendoli in servizio almeno sino al 31 dicembre perché non possiamo permetterci, ancora una volta, di farci trovare impreparati, nel caso si ripresenti un aumento dei contagi. Sono tutti lavoratori che hanno già acquisito le necessarie competenze per affrontare il Covid».

Cisl Funzione Pubblica e Cisl Medici hanno chiesto che l’Asp di Messina, l’Azienda Ospedaliera Papardo e l’Irccs Centro Neurolesi Piemonte si attivino per accelerare tutte le procedure di stabilizzazione. «Eventuali ritardi potrebbero comportare la perdita di opportunità per l’attribuzione di alcuni istituti contrattuali, quali la PEO, la PEV, la sede lavorativa di assegnazione».

Nel corso della riunione i sindacalisti della Cisl hanno acceso i riflettori sulla vicenda Papardo che, in pieno CoVid, è riuscita a garantire attività ordinarie ed attività CoVid grazie ai tanti professionisti impegnati. «Pensiamo alle specialità dell’Ostetricia CoVid e Nefrologia CoVid, a Malattie infettive e Pneumologia. Purtroppo, la scelta di risparmiare sulla spesa del personale ha fatto immaginare un taglio lineare delle risorse umane, condizione che non possono assolutamente pagare i cittadini bisognevoli di salute e i lavoratori dell’azienda».

Sull’Irccs Piemonte, la Cisl Fp e la Cisl Medici ne hanno sottolineato l’importanza strategica per la realtà cittadina che «va ulteriormente valorizzata, in coerenza con la propria missione aziendale e con la normativa vigente».

Al management dell’Asp di Messina è stata evidenziata la necessità di rifunzionalizzare l’attività ospedaliera ordinaria del Presidio Ospedaliero di Barcellona, oggi quasi un contenitore vuoto, in modo particolare il Pronto Soccorso, così da diminuire il notevole carico di lavoro del Pronto Soccorso di Milazzo e soprattutto per dare una migliore offerta sanitaria alla popolazione del luogo. Infine, Cisl Fp e Cisl Medici hanno sostenuto l’importanza della nascita degli Ospedali di Comunità che, con una propria dotazione organica, possono essere fondamentali per decongestionare l’ospedalizzazione e valorizzare le importanti figure professionali dei dirigenti delle professioni sanitarie.

© Riproduzione riservata