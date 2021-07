S. Stefano di Camastra, al Poliambulatorio un anno per una visita!

Persistono i disservizi al Poliambulatorio facente capo al Distretto Asp di Mistretta e punto di riferimento per la comunità stefanese e per quelle del vasto comprensorio. Non sono stati ripristinati ancora i servizi specialistici sospesi da anni di Cardiologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia, Fisiatria, Medicina dello Sport, nonostante le sollecitazioni da parte del sindaco Francesco Re e le ripetute insistenze del vice sindaco Fausto Pellegrino.

Sempre paradossale la situazione relativa all'impossibilità ormai da parecchi mesi di effettuare le visite di oculistica da parte dei due specialisti regolarmente in servizio, a causa dell'inutilizzabilità degli strumenti tecnici perché guasti o vetusti. Su questo caso si è concentrata la denuncia sporta da un utente, che si è rivolto alla Procura della Repubblica di Patti affinché possano essere individuati i reati d'interruzione di pubblico servizio, di omissione di atti d'ufficio e di danno erariale. Lo stesso utente in passato ha denunciato un altro fatto eclatante, relativo al disservizio nell'ambulatorio di Odontoiatria, rimasto per un intero anno senza poter effettuare otturazioni a causa del guasto alla lampada polimerizzante.

