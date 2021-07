Muore in casa di riposo, il pm apre un'inchiesta alla "Sacro Cuore di Gesù" di Giampilieri

Il sostituto procuratore Stefania La Rosa ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, in relazione al decesso di un anziano affetto da alcune patologie avvenuto il 3 luglio scorso presso la “Casa di riposo Sacro cuore di Gesù”. Si tratta del pensionato 88enne Luigi Foschi, che era ospite della struttura insieme ad una congiunta. A denunciare i fatti è stato il figlio dell’anziano, che è assistito dall’avvocato Giovanni Caroè, ed ha raccontato tutto in una denuncia presentata alla stazione dei carabinieri di Giampilieri Marina. L’autopsia sarà effettuata domani al Policlinico.

I fatti

Il denunciante, che risiede in Svizzera - racconta nella denuncia - nel giugno scorso è venuto a conoscenza dagli stessi carabinieri, che il padre e una sua zia «... erano stati collocati presso la casa di cura Sacro Cuore di Gesù». Alla fine dello stesso mese è andato a trovare i due anziani «ed ho notato che le condizioni di mio padre erano notevolmente peggiorate. Nella circostanza venivo informato dalla dottoressa della struttura che mio padre era quasi in uno stato di coma diabetico, in quanto lo avevano alimentato solamente con latte e biscotti.

Inoltre la dottoressa aggiungeva che non era a conoscenza che mio padre soffrisse di diabete». Dal 28 giugno in poi, scrive l’uomo nella denuncia, «mi recavo presso la casa di cura ogni giorno per due volte al giorno, fino al primo luglio, quando notando il peggioramento di mio padre» ha informato i carabinieri. La situazione è poi evidentemente precipitata, visto che il 3 luglio, racconta il figlio «intorno alle ore 18.10 venivo informato dalla casa di cura che stava intervenendo personale del 118, in quanto, mio padre stava poco bene. Alle successive ore 18.30 giungevo presso la struttura, notando il personale del 118 che stava andando via. Entravo nella casa di cura e mi informavano che mio padre era deceduto».

