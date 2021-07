Messina: Città del Ragazzo, si muove Palazzo dei Leoni

La Città Metropolitana scommette sulla Città del Ragazzo e prova a farne un punto d’eccellenza per tutto il Paese.

Palazzo dei Leoni ha pubblicato una nota attraverso la quale ha formalizzato l’interesse per la struttura di Gravitelli dove sono cresciute intere generazioni di giovani e che adesso si trova ad un bivio dopo l’estinzione della Fondazione che porta il nome della struttura fondata da padre Nino Trovato.

Il sindaco metropolitano Cateno De Luca e il dirigente Franco Roccaforte hanno impegnato gli uffici dell’ente di via Cavour ad avviare le procedure necessarie per «l’acquisizione delle aree e del compendio immobiliare, previa valutazione di ogni utile documentazione e della perizia del Ctu del Tribunale». Questo diventa un obiettivo dei dirigenti che dovranno inserirlo nel loro documento unico di programmazione. La Città Metropolitana, in pratica, muove il primo passo per l’eventuale acquisizione della ex Città del Ragazzo.

