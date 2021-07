La Vara di Messina esposta a piazza Duomo, arriva anche l'ok della commissione comunale

L’amministrazione e il consiglio comunale vorrebbero che quest’anno venga montata la Vara. Nessuna processione per motivi legati dalla pandemia ma solo un’esposizione a piazza Duomo. È questo l’indirizzo che i due organi politici vogliono seguire, pur sempre in attesa di un via libera da parte della Questura. La V commissione si è espressa a favore di un atto d’indirizzo affinché possa essere realizzata questa esposizione in sicurezza e che l’amministrazione possa impegnarsi a effettuare un restauro in vista della processione che ci si augura possa riprendere nel 2022.

© Riproduzione riservata