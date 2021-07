Cultura, Siracusano incontra Borgonzoni: "Messina sia polo culturale del Mezzogiorno"

“Questo pomeriggio a Roma ho incontrato - insieme al vice sindaco di Messina, Carlotta Previti - il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni. Abbiamo discusso della nostra città e del ruolo che Messina ha e può sempre più avere come polo culturale del Mezzogiorno e attrattore di iniziative e progetti a livello nazionale e internazionale, tra tutti quello della Falce che rappresenterebbe il simbolo della riqualificazione e del rilancio della città dello Stretto", così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, che ha aggiunto: "Abbiamo storia, cultura, meraviglie architettoniche e paesaggistiche. È giusto valorizzare ulteriormente le nostre qualità per trasformare Messina in una tappa fissa per i turisti, per i giovani, per gli amanti del mare, del buon cibo e delle tradizioni.

C’è ancora tanto da fare e siamo pronti a lavorare a nuove iniziative, in sinergia con l’esecutivo nazionale, con la Regione siciliana e con l’amministrazione comunale”.

