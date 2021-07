Cade dalle scale, muore dopo quattro giorni un 47enne di Sant'Agata Militello

È morto al Policlinico di Palermo un 47enne di Sant’Agata Militello, rimasto vittima di un incidente domestico. Marco Benedetto, sabato scorso era stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Policlinico palermitano, a causa dei gravi traumi riportati a seguito di una caduta accidentale da una scala interna dell’appartamento di un amico, nel quale si trovava ospitato. I medici hanno provato a salvargli la vita, sottoponendolo anche ad un delicato intervento chirurgico, che però purtroppo non è bastato ad evitare la morte. Dell’episodio erano stati informati i Carabinieri della locale compagnia. Nel centro santagatese, dove Marco Benedetto, celibe, era molto conosciuto così come la sua famiglia, la notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio.

