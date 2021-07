S. Teresa di Riva, al via i lavori per cambiare volto alla borgata della frazione Giardino

L’obiettivo è cambiare il volto della borgata, dimenticata da troppi anni, per migliorare la vita dei residenti. A quasi sei mesi dall’appalto sono iniziati i lavori di riqualificazione ambientale della frazione Giardino di Santa Teresa di Riva, pensati oltre cinque anni fa dal Comune e finanziati in parte grazie al bando Periferie urbane del 2016. È l’ultimo progetto ancora mancante della proposta “Fatti non parole-costruiamo la cittadella dei diritti”, che ha visto già partire i cantieri del secondo lotto della strada di accesso ai complessi Moira-Masserenti (lavori ultimati), della manutenzione straordinaria dell’ex pretura per destinarla a polo socio-sanitario e di adeguamento della palestra di Bucalo. A Giardino è previsto un intervento da 670.000 euro, di cui 451.000 finanziati dal Governo e 175.000 garantiti dal Comune con un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti (oltre a 26.000 euro di spese per la progettazione esecutiva pagata con i fondi dell’Ente).

Ad eseguire le opere è l’impresa santateresina “Effe Costruzioni” per l’importo di 328.209 euro e anche in questo caso interverrà come partner privato l’associazione “Sicilia Vera Onlus” (nel frattempo ha cambiato denominazione in “Solidarietà e Cultura delle Tradizioni Onlus”), che fornirà 18.000 euro di attrezzature per un parco giochi inclusivo: la creatura nata nel 2010 con la “benedizione” dell’ex sindaco Cateno De Luca ha garantito, per il programma “Fatti non parole”, un totale di 155.000 euro nei quattro interventi, tra arredi, attrezzature sportive, giochi per bambini, carrozzine e deambulatori per disabili.

