Milazzo, indotto dell’area industriale: c’è tensione tra i lavoratori

Nuove fibrillazioni all’interno dell’indotto della Raffineria e della Centrale A2a. Il nodo riguarda le nuove dinamiche che regolano gli investimenti e le prospettive industriali che, a detta dei sindacati, penalizzano attraverso le logiche del massimo ribasso i lavoratori in un periodo tutt’altro che facile.

Ieri mattina all’esterno della Ram si è svolta una assemblea indetta da Fim, Fiom e Uilm, che ha interessato i lavoratori dell’indotto petrolchimico ed energetico. Oggi invece previsto lo sciopero con il corteo che partirà alle 9 dai cancelli della Raffineria. I sindacati ribadiranno le loro richieste: diritti, anzianità e tutela professionali per i lavoratori impegnati nell’indotto, oltre alla certezza della clausola sociale per il mantenimento di posti di lavoro, diritti e retribuzioni in tutti i cambi appalto. Sottolineata altresì l’importanza di investimenti mirati con prospettive industriali che favoriscano la qualità del lavoro, non il massimo ribasso. Sarà posto l’accento anche sulla necessaria transizione ecologica, «che sia giusta, socialmente sostenibile con il mantenimento di tutti i posti di lavoro insieme alla tutela dell’ambiente».

