Taormina: i lavoratori dell’Asm lanciano l’ultimatum

Con l’annuncio ufficiale del dissesto finanziario che verrà deliberato entro fine mese dal Comune, arriva il momento della verità anche per Asm Taormina e c’è forte preoccupazione tra i lavoratori dell’Azienda servizi municipalizzati, in liquidazione ormai dal lontano settembre 2011. Il personale di Asm, dopo aver appreso la comunicazione data dal sindaco Mario Bolognari, lancia l’ultimatum sull’attesa formalizzazione della transazione sul dare-avere tra le parti. I lavoratori fanno sapere di essere intenzionati a dare tempo, in pratica, al Comune sino a venerdì 9 luglio affinché venga ratificata la transazione da 2 milioni e 400 mila euro con le relative delibere in giunta e consiglio comunale.

Decorsa questa scadenza, di conseguenza, i lavoratori di Asm - già in stato di agitazione da diverse settimane - sono pronti a scrivere nuovamente al Prefetto di Messina e stavolta chiederebbero di essere convocati avviando contestualmente le procedure per la proclamazione di uno sciopero.

