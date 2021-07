Messina, droga a fiumi sull’asse Santa Lucia-Giostra

Tra i destinatari di misura di custodia in carcere, nell’ambito dell’operazione “Knock down”, figura anche Angelo Arrigo, già coinvolto nella precedente inchiesta antidroga “Market place”, sullo spaccio a Giostra. È ritenuto uno dei fornitori dell’associazione guidata da Antonino Aloisi, Salvatore Arena e Matteo Fiore. Stando al lavoro investigativo della Squadra mobile, gli si contesta «di avere ceduto, in più occasioni, sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo marijuana, ad Aloisi e Fiore, che l’avrebbero ricevuta in vista della successiva cessione a terzi», si legge nell’ordinanza firmata dal gip Fabio Pagana. Un fil rouge, quindi, legava il quartiere di Santa Lucia sopra Contesse e quello di Giostra. Il 12 febbraio 2019 viene captato in modalità ambientale, a bordo della Lancia Ypsilon in uso a Fiore, un dialogo tra questi e Aloisi.

Leggi l’articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata