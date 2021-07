Giustizia a Messina, Siracusano (FI): "Tribunale sotto organico, intervenga il ministro"

"Ho avuto il piacere di incontrare la presidente del Tribunale di Messina, Marina Moleti. Con lei ho discusso dei temi relativi all'emergenza organico per il Tribunale e per gli uffici giudiziari della città dello Stretto: troppo esiguo in relazione alle cause pendenti, così come la dottoressa Moleti aveva giustamente denunciato qualche giorno fa in un'intervista a 'La Gazzetta del Sud'".

Lo dice Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio, aggiungendo: "Nelle sezioni civili di Messina, infatti, sono attualmente impiegati 13,5 giudici e 2 presidenti, con una media di 1.072 cause pro giudice a fronte delle 300 cause pro giudice dei Tribunali di altre parti d'Italia, specie del nord". "Rispetto al totale dei procedimenti civili pendenti, infine, 8.052 sono ultratriennali - conclude la parlamentare - e, nello specifico, sono ultradecennali 397 cause di prima sezione nella quale la produttività media dei magistrati è pari a 182 sentenze. Appare evidente che siamo di fronte a una situazione non più sostenibile".

Nelle scorse settimane Siracusano ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia, Marta Cartabia, per chiedere "un intervento immediato del Ministero per sanare definitivamente una carenza che non permette alla città dello Stretto di avere una giustizia giusta, veloce ed efficiente".

