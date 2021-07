Tra colpi di scena e ripensamenti: tutti i rebus del caso Nemo Sud

Il caso Nemo Sud è sempre più un rebus. E a renderlo tale sono i tanti, troppi eventi contraddittori che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Ad oggi la certezza è che a seguire i pazienti affetti da malattie neuromuscolari non sono più gli operatori di Nemo, ma personale interno del Policlinico, in testa il reparto di Neurologia. Per il resto, si è in balia di notizie sparse, spesso senza un conseguenziale legame l’una con l’altra. Basta soffermarsi su quelle più importanti. Si parte dall’8 maggio, quando il presidente della Regione Nello Musumeci dichiarava che una soluzione era ormai alle porte. Si arriva alla giornata “campale” del 30 giugno, quando prima l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, «dispone» che venga prorogata la convenzione in corso tra Policlinico e Nemo, ma con “vista” su un accordo prossimo con l’Irccs Neurolesi, poi, poche ore, dopo, il commissario del Policlinico Giampiero Bonaccorsi dice no alla proroga, paventando profili di «illegittimità». E poi, due giorni fa, altra girandola di notizie: viene inserito all’ordine del giorno della Giunta regionale il via libera alla sperimentazione chiesta dall’Irccs Neurolesi per avviare un partenariato con Nemo Sud; nel pomeriggio l’assessore Razza è a Messina, per partecipare ad un evento proprio con Policlinico e Università, e parla, per la prima volta, anche lui della necessità di «ricondurre tutto nell’ambito delle regole»; in serata la Giunta decide di rinviare a martedì prossimo il punto sull’ipotetico accordo Irccs-Nemo. Logico chiedersi: quali sono le illegittimità? Perché chi assicurava la coerenza delle procedure, due anni fa, dopo l’interrogazione parlamentare del M5S e un esposto in Procura, oggi sembra preoccupato dal contrario? E cosa sta davvero succedendo dietro le quinte di questa vicenda? Quali sono gli interessi in gioco?

