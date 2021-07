Taormina, il sindaco Bolognari: "Il Comune dovrà dichiarare il dissesto finanziario"

"Mi rivolgo ai cittadini per dare un annuncio importante e non bello. Il Comune di Taormina, nell'arco dei prossimi 20 o 30 giorni, dovrà dichiarare il dissesto finanziario.

Così il sindaco Mario Bolognari ha comunicato ufficialmente che il Comune di Taormina entro la fine del mese di luglio dovrà andare incontro al default. Per i vertici di Palazzo dei Giurati non ci sono, dunque, le condizioni per fare ricorso al giudizio della Corte dei Conti che il 25 maggio scorso ha bocciato il piano di riequilibrio dell'ente.

"Non è una catastrofe, la città è ricca e si tratta di chiudere con il passato e risanare in modo definitivo, anche altri comuni hanno dichiarato dissesto e nulla è accaduto di irreparabile. Bisognerà stringere la cinghia, essere coerenti e tenere i nervi saldi", ha rimarcato il sindaco, alle porte di uno scenario che vedrà gli amministratori del Comune rimanere in carica, mentre il Ministero dell'Interno nominerà tre commissari che si occuperanno del risanamento dei debiti dell'ente.

